Son Dakika Haberleri: ABD ile müzakere sürecindeki Kuzey Kore'den, Trump-Kim buluşması sonrası ilk 'füze denemesi'
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ABD ile müzakere sürecindeki Kuzey Kore'den, Trump-Kim buluşması sonrası ilk 'füze denemesi'

38 dakika önce

Güney Koreli yetkililer Amerika Birleşik Devletleri ile bir süredir müzakere yürüten Kuzey Kore'nin iki adet kısa menzilli füze ateşlediğini öne sürdü

ABD ile müzakere sürecindeki Kuzey Kore'den, Trump-Kim buluşması sonrası ilk 'füze denemesi', System.String[]
Güney Koreli yetkililer Amerika Birleşik Devletleri ile bir süredir müzakere yürüten Kuzey Kore'nin iki adet kısa menzilli füze ateşlediğini öne sürdü.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin doğusunda yer alan Wonsan kenti kıyısından perşembe sabahı iki kısa menzilli füzenin ateşlendiğini açıkladı. Füzelerin yaklaşık 50 kilometre irtifa kazanıp 430 kilometre yol aldığı belirtildi.
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Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 08:07 
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