Son Dakika Haberleri: ABD ile ortak devriye
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ABD ile ortak devriye

19 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığından, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca ilk ortak kara devriyesine başlandığı belirtildi.

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Milli Savunma Bakanlığından, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca ilk ortak kara devriyesine başlandığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

" Suriye'nin kuzeyinde ve Fırat'ın doğusunda güvenli bölge tesisi faaliyetleri kapsamında TSK ve ABD askeri personeli, kara araçları ve İnsansız Hava Araçları'nın (İHA) yer almasıyla ilk ortak kara devriyesine Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin güneyinde, Suriye tarafında başladı."

Amerika Birleşik Devletleri, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:16 Kaynak: AA
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