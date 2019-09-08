Son Dakika Haberleri: ABD ile ortak devriye
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ABD ile ortak devriye

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölgenin tesisinin takvime uygun ilerlenmesi maksadıyla, havadan ve karadan ortak devriyelere gelecek günlerde de devam edileceğini bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölgenin tesisinin takvime uygun ilerlenmesi maksadıyla, havadan ve karadan ortak devriyelere gelecek günlerde de devam edileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 5-7 Ağustos'ta ABD heyetiyle varılan mutabakat çerçevesinde, Güvenli Bölgenin tesisine, belirlenen takvim çerçevesinde planlandığı gibi devam edildiği belirtildi.

Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisine yönelik Birleşik Müşterek Harekat Merkezinin 12 Ağustos'ta Şanlıurfa Akçakale'de faaliyete geçtiği, 14 Ağustos'ta ise İnsansız Hava Araçları (İHA) ile keşif uçuşlarının başladığı anımsatılan açıklamada, 21 Ağustos'tan itibaren Güvenli Bölge Birinci Aşama faaliyetlerine geçilerek, 24 ve 29 Ağustos ile 5 Eylül tarihlerinde müşterek hava keşif faaliyeti icra edildiği aktarıldı.

Planlanan takvime uygun olarak, TSK ve ABD personelinin, Akçakale'nin güneyinde Suriye tarafında, kara araçları, helikopter ve İHA'lar eşliğinde ilk müşterek kara devriyesini bugün saat 09.17-12.51 arasında gerçekleştirdiğine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güvenli Bölgenin tesisine yönelik faaliyetlerin dikkat ve hassasiyetle denetlenmesi, arazideki uygulamaların yerinde görülmesi ve takvime uygun ilerlenmesi maksadıyla havadan ve karadan ortak devriyelere önümüzdeki günlerde devam edilecektir. Suriye'nin kuzeyi Fırat'ın doğusunda teröristlere ait barınak, sığınak ve tahkimatın imha edilmesi, ellerindeki ağır silahların toplanması, teröristlerin bölgeden çekilmesi ve sonrasında Suriyeli kardeşlerimizin evlerine dönmesi için gerekli koşulların oluşturulmasını sağlamak maksadıyla ortak faaliyetler planlandığı şekilde gecikmeye meydan vermeden sürmektedir."

Amerika Birleşik Devletleri, Akçakale, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 03:30 Kaynak: AA
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