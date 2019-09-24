ABD ile ortak devriye
2 gün önce
Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada "Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi faaliyetleri kapsamında; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA'ların iştirakiyle ikinci müşterek kara devriyesine Akçakale güneyinde, Suriye tarafında başladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:05 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada " Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi faaliyetleri kapsamında; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA'ların iştirakiyle ikinci müşterek kara devriyesine Akçakale güneyinde, Suriye tarafında başladı." denildi.
(İHA)
ABD'de yabancı düşmanlığı! New York'ta Türk ailenin evi kundaklandı Tartışmalı telefon görüşmesinden sonra Trump ile Zelenskiy buluştu Erdoğan'dan F-35 çıkışı: Halkım soruyor. Ödeme yaptınız, ne oldu? Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar