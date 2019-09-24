Son Dakika Haberleri: ABD ile ortak devriye
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ABD ile ortak devriye

2 gün önce

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada "Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi faaliyetleri kapsamında; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA'ların iştirakiyle ikinci müşterek kara devriyesine Akçakale güneyinde, Suriye tarafında başladı.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada " Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi faaliyetleri kapsamında; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA'ların iştirakiyle ikinci müşterek kara devriyesine Akçakale güneyinde, Suriye tarafında başladı." denildi.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Milli Savunma Bakanlığı, Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:05 Kaynak: İHA
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