ABD ile ortak kara devriyesi
1 saat önce
PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında ABD ile Türkiye ikinci ortak kara devriyesini bu gün gerçekleştiriyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 07:16 Kaynak: İHA
PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında ABD ile Türkiye ikinci ortak kara devriyesini bu gün gerçekleştiriyor.
ABD ile Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturmayı planladığı Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında ikinci ortak kara devriyesi bu gün gerçekleştiriliyor. Türkiye'ye ait zırhlı araçlar, sınır hattına doğru hareket etti. - ŞANLIURFA
ABD ile ortak kara devriyesinde kullanılacak araçlar sınıra gitti ABD-Türkiye ilişkilerinde yeni dönem: F-35 ve ekonomi paketi teklifi Erdoğan'dan New York'ta dikkat çeken toplantı: Yahudi ve Musevilerle bir araya geldi Viranşehir Başsavcılığı duyurdu: Sosyal medyadaki görüntüler bir yargı mensubuna ait değil