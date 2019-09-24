Son Dakika Haberleri: ABD ile ortak kara devriyesi
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ABD ile ortak kara devriyesi

1 saat önce

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında ABD ile Türkiye ikinci ortak kara devriyesini bu gün gerçekleştiriyor.

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PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında ABD ile Türkiye ikinci ortak kara devriyesini bu gün gerçekleştiriyor.


ABD ile Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturmayı planladığı Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında ikinci ortak kara devriyesi bu gün gerçekleştiriliyor. Türkiye'ye ait zırhlı araçlar, sınır hattına doğru hareket etti. - ŞANLIURFA

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 07:16 Kaynak: İHA
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ABD ile ortak kara devriyesinde kullanılacak araçlar sınıra gitti
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