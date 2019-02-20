"ABD ile Patriot görüşmeleri devam ediyor"
1 saat önce
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "ABD ile Patriot konusunda hızlı bir görüşme trafiği devam ediyor" dedi.
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir
, "ABD
ile Patriot konusunda hızlı bir görüşme trafiği devam ediyor" dedi. S-400'lerin temmuz ayında teslim alınacağını söyleyen Demir ayrıca, "Atak 2" helikopterleri için İtalya
ile çalışabileceklerini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:00
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