Son Dakika Haberleri: "ABD ile Patriot görüşmeleri devam ediyor"

"ABD ile Patriot görüşmeleri devam ediyor"

1 saat önce

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "ABD ile Patriot konusunda hızlı bir görüşme trafiği devam ediyor" dedi.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "ABD ile Patriot konusunda hızlı bir görüşme trafiği devam ediyor" dedi. S-400'lerin temmuz ayında teslim alınacağını söyleyen Demir ayrıca, "Atak 2" helikopterleri için İtalya ile çalışabileceklerini kaydetti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:00 

İsmail Demir, Ekonomi
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