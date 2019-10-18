ABD ile Suriye anlaşması sonrası piyasalarda son durum
31 dakika önce
ABD ve Türkiye'nin Suriye'de harekata ara verilmesi hususunda anlaşmasıyla birlikte piyasalarda iyimser bir hava hakim oldu.
ABD ve Türkiye'nin Suriye'de harekata ara verilmesi hususunda anlaşmasıyla birlikte piyasalarda iyimser bir hava hakim oldu. Hafta başından bu yana yoğun haber akışıyla 5,90'ın üzerinde seyreden dolar/TL kuru 5,81'lere gerilerken borsanın da alıcılı bir gün geçirmesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:22
ABD ile yapılan anlaşmaya İYİ Parti'den ilk yorum: Amerika istediğini aldı Erdoğan'a teşekkür eden Donald Trump'tan yeni açıklama: Kimsenin yapmadığını yaptık ABD ve Türkiye'nin Suriye konusunda anlaşmasıyla dolarda sert düşüş yaşandı THY'nin 700 kadın kabin görevlisi alımı için başvurular yarın sona eriyor