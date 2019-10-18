Son Dakika Haberleri: ABD ile Suriye anlaşması sonrası piyasalarda son durum
Son Dakika Ekonomi ABD ile Suriye anlaşması sonrası piyasalarda son durum

ABD ile Suriye anlaşması sonrası piyasalarda son durum

31 dakika önce

ABD ve Türkiye'nin Suriye'de harekata ara verilmesi hususunda anlaşmasıyla birlikte piyasalarda iyimser bir hava hakim oldu.

ABD ile Suriye anlaşması sonrası piyasalarda son durum, System.String[]

ABD ve Türkiye'nin Suriye'de harekata ara verilmesi hususunda anlaşmasıyla birlikte piyasalarda iyimser bir hava hakim oldu. Hafta başından bu yana yoğun haber akışıyla 5,90'ın üzerinde seyreden dolar/TL kuru 5,81'lere gerilerken borsanın da alıcılı bir gün geçirmesi bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:22 
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