ABD ile Suriye anlaşması sonrası piyasalarda son durum

ABD ve Türkiye'nin Suriye'de harekata ara verilmesi hususunda anlaşmasıyla birlikte piyasalarda iyimser bir hava hakim oldu. Hafta başından bu yana yoğun haber akışıyla 5,90'ın üzerinde seyreden dolar/TL kuru 5,81'lere gerilerken borsanın da alıcılı bir gün geçirmesi bekleniyor.