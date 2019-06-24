ABD ile Taliban 29 Haziran'da görüşecek
31 dakika önce
ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad 29 Haziran'da Taliban yetkilileriyle görüşecek.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:28
ABD'nin Afganistan
Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad 29 Haziran'da Taliban yetkilileriyle görüşecek.
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