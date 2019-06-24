Son Dakika Haberleri: ABD ile Taliban 29 Haziran'da görüşecek
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ABD ile Taliban 29 Haziran'da görüşecek

31 dakika önce

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad 29 Haziran'da Taliban yetkilileriyle görüşecek.

ABD ile Taliban 29 Haziran'da görüşecek, System.String[]
ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad 29 Haziran'da Taliban yetkilileriyle görüşecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:28 
afganistan, 29 haziran, taliban, ABD, Ekonomi
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