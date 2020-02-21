ABD ile Taliban 29 Şubat'ta anlaşma imzalayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD ile Taliban 29 Şubat'ta anlaşma imzalayacak - Son Dakika

ABD ile Taliban 29 Şubat'ta anlaşma imzalayacak

7 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD ile Taliban arasında Afganistan'da 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalanmasının beklendiğini bildirdi.

ABD ile Taliban 29 Şubat'ta anlaşma imzalayacak, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD ile Taliban arasında Afganistan'da 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalanmasının beklendiğini bildirdi.

Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, Katar'ın başkenti Doha'da yapılan görüşmelerde, Afganistan'da şiddetin azaltılması konusunda Taliban ile uzlaşmaya varıldığını belirtti.

Bu konuda gelecek hafta ABD ile Taliban arasında anlaşma imzalanmasının beklendiğini bildiren Pompeo, "29 Şubat'ta anlaşmanın imzalanması için hazırlıkları sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Pompeo, Afganistan'daki taraflar arasında görüşmelerin yakın zamanda başlayacağını, bunun sonucunda da kapsamlı ve kalıcı ateşkesin olacağını kaydetti.

Dışişleri Bakanı Pompeo, Afganistan'da sürdürülebilir barışın elde edilmesi için tek yolun Afganlar için bir araya gelerek bu yolda anlaşmaya varmak olduğunu vurguladı.

Taliban'dan açıklama

Taliban'dan yapılan açıklamada da ABD ile Taliban arasında yapılan barış görüşmeleri sonucu varılan anlaşmanın 29 Şubat'ta imzalanacağı bildirildi.

Barış anlaşması imza töreni için hazırlıkların yapıldığı belirtilen açıklamada, ABD, Afgan makamları ve Taliban'ın elindeki tutukluların serbest bırakılması için de çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, ABD ile varılan anlaşmada, Afgan diyaloğunun başlaması ve ülkedeki yabancı güçlerin çekilmesi konusunda uzlaşma sağlandığı bilgisi paylaşıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bu mahallede yılda 500 bin dolar kazanan fakir sayılıyor
ABD'li politikacı Mark Sickles'tan firari FETÖ'cülere övgü dolu sözler Türkiye için Patriot iddiaları güçleniyor! ABD reddetti, 2 ülke öne çıktı ABD'de bu yıl 105 çocuk grip nedeniyle can verdi

Son Dakika Haberleri
00:12 Arda Kural, yıllar sonra setlere döndü! Tutunamayanlar dizisinin kadrosuna katıldı
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 00:33:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD ile Taliban 29 Şubat'ta anlaşma imzalayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]