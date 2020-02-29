ABD ile Taliban, Afganistan'da barış sürecini başlatması beklenen anlaşmayı imzaladı. - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD ile Taliban, Afganistan'da barış sürecini başlatması beklenen anlaşmayı imzaladı. - Son Dakika

ABD ile Taliban, Afganistan'da barış sürecini başlatması beklenen anlaşmayı imzaladı.

7 saat önce

ABD ile Taliban, Afganistan'da barış sürecini başlatması beklenen anlaşmayı imzaladı.

ABD ile Taliban, Afganistan'da barış sürecini başlatması beklenen anlaşmayı imzaladı., System.String[]

ABD ile Taliban, Afganistan'da barış sürecini başlatması beklenen anlaşmayı imzaladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:16 Kaynak: AA
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Son Dakika

ABD ile Taliban, Afganistan'da barış sürecini başlatan anlaşmayı imzaladı
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