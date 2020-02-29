ABD ile Taliban, Afganistan'da barış sürecini başlatması beklenen anlaşmayı imzaladı. - Son Dakika

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ABD ile Taliban, Afganistan'da barış sürecini başlatması beklenen anlaşmayı imzaladı.
7 saat önce
ABD ile Taliban, Afganistan'da barış sürecini başlatması beklenen anlaşmayı imzaladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:16 Kaynak: AA
ABD ile Taliban, Afganistan'da barış sürecini başlatması beklenen anlaşmayı imzaladı.
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