ABD ile Taliban arasında El Kaide lideri Zevahiri'nin ölümünün ardından ilk üst düzey görüşme - Son Dakika
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ABD ile Taliban arasında El Kaide lideri Zevahiri'nin ölümünün ardından ilk üst düzey görüşme

09.10.2022 13:22
ABD ile Taliban arasında El Kaide lideri Zevahiri'nin ölümünün ardından ilk üst düzey görüşme

ABD ile Taliban arasında terör örgütü El-Kaide lideri Eymen ez-Zevahiri'nin 31 Temmuz'da öldürülmesinin ardından ilk üst düzey görüşmenin Katar'ın başkenti Doha'da yapıldığı bildirildi.

ABD ile Taliban arasında terör örgütü El-Kaide lideri Eymen ez-Zevahiri'nin 31 Temmuz'da öldürülmesinin ardından ilk üst düzey görüşmenin Katar'ın başkenti Doha'da yapıldığı bildirildi.

CNN'in haberine göre, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktör Yardımcısı David Cohen, Taliban İstihbarat Başkanı Abdul Hak Vasik ile yüz yüze görüştü.

Görüşmede terörle mücadelenin ele alındığı belirtildi.

ABD ile Taliban arasında son olarak eylülde esir takası yapılmıştı.

Taliban'ın kurucu lideri Molla Ömer'e yakınlığıyla bilinen Hacı Beşir Nurzey karşılığında Taliban'ın elinde tutuklu bulunan ABD vatandaşı Mark Frerichs serbest bırakılmıştı.

El-Kaide kurucusu Usame Bin Ladin'in halefi Eymen ez-Zevahiri'nin 31 Temmuz'da Kabil'in merkezinde ABD'nin insansız hava aracı (İHA) ile öldürüldüğü açıklanmıştı.

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Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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