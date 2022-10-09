CNN'in haberine göre, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı ( CIA ) Direktör Yardımcısı David Cohen , Taliban İstihbarat Başkanı Abdul Hak Vasik ile yüz yüze görüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › ABD ile Taliban arasında El Kaide lideri Zevahiri'nin ölümünün ardından ilk üst düzey görüşme - Son Dakika

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