Son Dakika Haberleri: ABD ile Taliban Arasındaki Görüşmeler

ABD ile Taliban Arasındaki Görüşmeler

20 dakika önce

NEW ABD ile Taliban arasındaki bir sonraki barış müzakerelerinin tarihinin 25 Şubat olarak belirlenmesi konusunda geçici anlaşmaya varıldığı bildirildi.

ABD ile Taliban Arasındaki Görüşmeler, System.String[]
NEW ABD ile Taliban arasındaki bir sonraki barış müzakerelerinin tarihinin 25 Şubat olarak belirlenmesi konusunda geçici anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Reuters haber ajansına konuşan Katar Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Taraflar (Taliban ve ABD), 25 Şubat'ta tekrar bir araya gelinmesi konusunda geçici olarak anlaştı." ifadesini kullandı.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Katar'ın başkenti Doha'da 6 gün geçirdiğini ve buradan müzakereler için Afganistan'a geçeceğini kaydetmişti.

Doha'da Taliban'ın temsilcileri ile verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Halilzad, kısa sürede müzakerelere başlanacağını belirtmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:04 Kaynak: AA

Katar, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de Basın Müzesi 372,5 Milyon Dolara Satıldı Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan ABD ve Avrupa'ya Yaylım Ateşi

Aleyna Tilki'den Fotoğrafında Photoshop Kullanan Annesine İlginç Destek: Herkes Yapıyor Siverekli Şerdil Dara Odabaşı ve Aşiret Lideri Fatih Mehmet Bucak CHP'de Krize Neden Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 00:24:30. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD ile Taliban Arasındaki Görüşmeler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]