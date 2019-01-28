ABD ile Taliban Arasındaki Görüşmeler
20 dakika önce
NEW ABD ile Taliban arasındaki bir sonraki barış müzakerelerinin tarihinin 25 Şubat olarak belirlenmesi konusunda geçici anlaşmaya varıldığı bildirildi.
NEW ABD
ile Taliban arasındaki bir sonraki barış müzakerelerinin tarihinin 25 Şubat olarak belirlenmesi konusunda geçici anlaşmaya varıldığı bildirildi. Reuters
haber ajansına konuşan Katar Dışişleri Bakanlığı
yetkilisi, "Taraflar (Taliban ve ABD), 25 Şubat'ta tekrar bir araya gelinmesi konusunda geçici olarak anlaştı." ifadesini kullandı.
ABD'nin Afganistan
Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Katar'ın başkenti Doha
'da 6 gün geçirdiğini ve buradan müzakereler için Afganistan'a geçeceğini kaydetmişti.
Doha'da Taliban'ın temsilcileri ile verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Halilzad, kısa sürede müzakerelere başlanacağını belirtmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:04 Kaynak: AA
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