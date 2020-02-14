ABD ile Taliban ateşkes anlaşmasına vardı; ABD birlikleri Afganistan'dan çekilebilir - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD ile Taliban ateşkes anlaşmasına vardı; ABD birlikleri Afganistan'dan çekilebilir - Son Dakika Dünya

ABD ile Taliban ateşkes anlaşmasına vardı; ABD birlikleri Afganistan'dan çekilebilir

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) üst düzey bir yetkili, Afganistan'da ABD ile Taliban arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını açıkladı.

ABD ile Taliban ateşkes anlaşmasına vardı; ABD birlikleri Afganistan'dan çekilebilir, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) üst düzey bir yetkili, Afganistan'da ABD ile Taliban arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını açıkladı.


Cuma günü yapılan açıklamada, "çok yakında yürürlüğe girecek" ateşkes anlaşmanın ABD birliklerinin Afganistan'dan çekilmesine yol açabileceği belirtildi. (AP)

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Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 08:32 
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