ABD ile Taliban Barış Taslağının Çerçevesi Üzerinde Anlaştı

NEW ABD ile Taliban arasında süren barış görüşmelerinde "Afganların topraklarında terörist barındırmayacağı garantisine karşılık ABD'nin de ülkeden tamamen çekilmesi" ilkesi çerçevesinde bir taslak üzerinde mutabık kalındığı bildirildi.ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, New York Times 'a verdiği röportajda, barış görüşmelerinde gelinen noktayı ilk defa resmen teyit etti.Taliban'ın ateşkes yapmayı ve daha önce ısrarla reddettiği Afgan hükümeti ile direkt görüşmeyi kabul ettiğini belirten Halilzad, "Anlaşma haline gelmeden önce hala detaylandırılması gereken bir taslağın çerçevesi var. Taliban'ın, uluslararası terörist gruplar veya bireyler için Afganistan'ın bir platform haline gelmemesi amacıyla gerekli her şeyi yapma taahhüdünden memnuniyet duyduk." ifadelerini kullandı.Halilzad, gelinen noktadan yeterince emin olduklarını ancak taslağın detayları üzerinde iki tarafın da çalışacağını kaydetti.Makalede, Taliban ile 9 yıldır süren barış görüşmelerinden sonra üzerinde anlaşılan taslak çerçevenin, on binlerce cana mal olan ve Amerikan dış politikasını derinden değiştiren bir savaşı sonlandırmanın en somut adımı olduğu vurgulandı. Kabil 'de ismini açıklamak istemeyen diplomatların ise Halilzad'ın müzakerelerde ilerleme kaydedildiği yönündeki iyimser açıklamasına rağmen ABD'nin öne sürdüğü şartlarla nihai anlaşmaya ulaşmanın zor olacağına dikkati çektikleri, ABD özel temsilcisinin Taliban'ı Afgan tarafıyla görüşmeye ve ateşkes konusunda anlaşmaya tam ikna etmek için bölge ülkelerinin yardımı da dahil hala yollar aradığı öne sürüldü.- "Barışı hemen ama sağduyulu bir şekilde istiyoruz" Katar 'ın Doha kentinde 6 gün süren görüşmelerden sonra Afganistan'a dönen Halilzad'ın, Kabil yönetimini tarafların mutabık kaldığı çerçeve konusunda bilgilendirdiği, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani 'nin Pazartesi günü ulusa yaptığı konuşmada barış görüşmelerinin aceleye gelmesinden duyduğu endişeyi dile getirdiği ifade edildi.Gani'nin, 1980'lerin sonunda Sovyetler Birliği 'nin ülkeden çekilmesi anlaşması da dahil önceki anlaşmalarda taraflar arasında verilen sözlere rağmen Afganistan'ın kan gölüne döndüğünü hatırlattığı belirtildi.Gani'nin, "Barışı hemen, en kısa zamanda istiyoruz ama bunu sağduyulu bir şekilde istiyoruz. Geçmişte yapılan hatalara düşmemek için tedbir çok önemli." değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.Makalede, Afgan hükümetindeki üst düzey yetkililerin, ABD ile Taliban arasındaki görüşmelerde kendi onayları dışında "geçici hükümet" gibi önemli maddeler üzerinde alınabilecek olası kararlarda kenarda bırakılmalarından duydukları rahatsızlık ve endişeyi de dile getirdikleri bilgisi paylaşıldı.Daha önce sızan taslakta, nihai anlaşmada Taliban'ın da dahil olacağı geçici bir hükümet formüle edileceği iddiaları üzerine Cumhurbaşkanı Gani, "Afganlar, ne bugün ne yarın ne de yüz yıl sonra geçici hükümeti asla kabul etmeyecek." diyerek tepki göstermişti.Halilzad da "geçici hükümet" söylentilerine ilişkin haberleri reddederek, Taliban ile yapılan görüşmelerde "Bu tartışmaların hiçbirine girmedik." sözleriyle iddiaları yalanlamıştı.Hafta sonu Reuters 'a konuşan Katar Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Taraflar (Taliban ile ABD), 25 Şubat'ta tekrar bir araya gelinmesi konusunda geçici olarak anlaştı." ifadesini kullanmıştı.