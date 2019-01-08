ABD ile Taliban Katar'da Bir Araya Gelecek

Taliban, ABD ile barış görüşmeleri yapmak amacıyla bir araya geleceğini duyurdu.

Taliban, ABD ile barış görüşmeleri yapmak amacıyla bir araya geleceğini duyurdu. Taliban tarafından yapılan açıklamada, Afganistan yönetiminin katılmayacağı görüşmelerin yarın Katar'da gerçekleştirileceği bildirildi.



Taliban ile ABD, yarın Katar'ın başkenti Doha'da bir araya gelecek. Taliban tarafından yapılan açıklamada, 2 gün sürecek Taliban liderleri ile ABD'yi temsilen Büyükelçi Zalmay Khalilzad'in katılacağı görüşmelere, Afganistan yönetiminin katılmayacağı bildirildi. Taliban lideri, ABD yetkilileriyle görüşmeye istekli olduklarının altını çizerek, toplantıda, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi, mahkum değişimi ve Taliban liderlerinin hareket yasağının kaldırılması konularının ele alınacağını söyledi.



Taliban, Afgan yönetimini istemedi



Taliban, ABD'nin Afgan yetkililerin müzakerelerde yer almasına yönelik çok sayıda isteğini reddetti. Kabil yönetimini "kukla" olarak nitelendiren Taliban, Riyad'ın Batı destekli Afgan hükümetini masaya getirme konusundaki ısrarı nedeniyle bu hafta Suudi Arabistan'daki ABD yetkilileri ile görüşmelerini iptal etmişti.



İkiz Kuleler'e düzenlenen saldırının ardından Taliban, saldırının sorumluluğunu üstlenen El Kaide lideri Usame Bin Ladin'i teslim etmeyi reddettiğinde, dönemin ABD Başkanı George W. Bush Bin Ladin'i bulmak ve Taliban'ı iktidardan indirmek için Afganistan'a askeri bir operasyon başlatarak 100 binden fazla asker göndermişti. ABD özel kuvvetleri 2011 yılında Pakistan'da Bin Ladin'i bularak öldürmüş ancak Afganistan'daki Amerika öncülüğünde sürdürülen mücadele operasyonları 2014'te resmen sona ermişti. ABD, Afgan güvenlik güçlerine yardım etmek amacıyla NATO liderliğindeki yaklaşık 14 bin askerini hala bölgede tutarken, ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada askerlerin geri çekileceğini açıklamıştı. - KABİL

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