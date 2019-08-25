Son Dakika Haberleri: "ABD ile ticaret savaşında Çin'i destekliyoruz"
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"ABD ile ticaret savaşında Çin'i destekliyoruz"

23 dakika önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "ABD ile ticaret savaşında Çin'i desteklediklerini" ve 'Tek Çin" politikasını da ciddi ve güçlü bir şekilde savunduklarını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "ABD ile ticaret savaşında Çin'i desteklediklerini" ve 'Tek Çin" politikasını da ciddi ve güçlü bir şekilde savunduklarını belirtti.

Zarif, Pekin'e yapacağı ziyaret öncesi İngilizce yayın yapan Çin merkezli Global Times Gazetesi için kaleme aldığı makalede Tahran-Pekin ilişkilerini değerlendirdi.

İran ve Çin'in dünya barışı ve güvenliği için iletişim halinde olması gerektiğini vurgulayan Zarif, "ABD ile yaşadığı ekonomik savaşta Çin'i destekliyoruz. İran 'Tek Çin' politikasını da ciddi ve güçlü bir şekilde savunmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Pekin'in İran ekonomisi için önemli bir ortak olduğunu kaydeden Zarif, iki ülkenin aşırıcılık ve terörle mücadele gibi birçok alanda iş birliği yaptığını ve aynı görüşleri paylaştığını aktardı.

İran ve Çin'in, İpek Yolu'nu canlandırarak, kültürel ve ekonomik ilişkileri geliştirmek istediğini belirten Zarif, "İran, Tek Çin ilkesinin kazanımlarına ve 'tek ülke iki sistem' politikasına değer vererek Çin'in içişlerine her türlü müdahaleyi reddetmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Zarif, Doğu Asya turu kapsamında bugün Çin'e yapacağı ziyaretin ardından Japonya ve Malezya'da temaslarda bulunacak.

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 04:42 Kaynak: AA
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