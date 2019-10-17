Son Dakika Haberleri: ABD ile Türkiye arasında Suriye konusunda anlaşma: Trump'tan teşekkür geldi
Son Dakika Dünya ABD ile Türkiye arasında Suriye konusunda anlaşma: Trump'tan teşekkür geldi

ABD ile Türkiye arasında Suriye konusunda anlaşma: Trump'tan teşekkür geldi

1 saat önce

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Ankara'ya giden ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yoğun temaslarda bulundu.

ABD ile Türkiye arasında Suriye konusunda anlaşma: Trump'tan teşekkür geldi, System.String[]

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Ankara'ya giden ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yoğun temaslarda bulundu.


Temasların bitmesinin ardından ABD Başkanı Trump "Türkiye'den harika haber, Erdoğan'a teşekkürler" diyerek milyonlarca hayatın kurtulacağını yazdı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ankara, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:57 
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