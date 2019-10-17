ABD ile Türkiye arasında Suriye konusunda anlaşma: Trump'tan teşekkür geldi
1 saat önce
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Ankara'ya giden ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yoğun temaslarda bulundu.
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Ankara'ya giden ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yoğun temaslarda bulundu.
Temasların bitmesinin ardından ABD Başkanı Trump "Türkiye'den harika haber, Erdoğan'a teşekkürler" diyerek milyonlarca hayatın kurtulacağını yazdı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:57
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