ABD ile Türkiye'nin ikinci ortak kara devriyesi başladı ŞANLIURFA - Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki bölgede oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında ABD ile Türkiye'nin ikinci ortak kara devriyesi başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda oluşturmak istediği Güvenli Bölge için ikinci müşterek kara devriyesi bu sabah başladı. Türkiye'ye ait zırhlı araçlar, beton bloklarda açılan kapıdan geçerek Suriye sınırına ilerlerken, burada ABD zırhlı araçlarıyla bir araya geldi. Komandoların bulunduğu Türk zırhlı araçları, ABD'nin zırhlı araçlarıyla birlikte Suriye'nin Telabyad kentinin doğusunda Rasulayn'a kadar uzanan bölgede devriye görevi yapacak. Devriyenin yaklaşık 3 saat sürmesi bekleniyor.

Türkiye ile ABD'nin zırhlı araçlarla ilk kara devriyesi 8 Eylül Pazar günü yapılmış ve yaklaşık 3 saat sürmüştü.