Son Dakika Haberleri: ABD ile Türkiye'nin mutabakatı üzerine Rusya'dan ilk açıklama
Son Dakika Güncel ABD ile Türkiye'nin mutabakatı üzerine Rusya'dan ilk açıklama

ABD ile Türkiye'nin mutabakatı üzerine Rusya'dan ilk açıklama

1 saat önce

Türkiye'nin ABD heyeti ile Barış Pınarı Harekatı üzerine vardığı anlaşma hakkında açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın öncelikli olarak 1998 yılında yapılan 'Adana Mutabakatı'nın uygulanmasını sağlamaya çalıştığını kaydetti.

ABD ile Türkiye'nin mutabakatı üzerine Rusya'dan ilk açıklama, System.String[]

Türkiye'nin ABD heyeti ile Barış Pınarı Harekatı üzerine vardığı anlaşma hakkında açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın öncelikli olarak 1998 yılında yapılan 'Adana Mutabakatı'nın uygulanmasını sağlamaya çalıştığını kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin ABD heyeti ile Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı üzerine vardığı anlaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Lavrov, "Türkiye'nin kendi sınır güvenliği ile ilgili meşru kaygılarını anlıyoruz ve haklı buluyoruz. Biz 1998 yılında yapılan 'Adana Mutabakatı'nın uygulanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu amaçla bu anlaşmanın taraflarıyla henüz uygulanmayan anlaşmanın uygulanması yönünde temaslar kurmayı hedefliyoruz. Suriye'nin otoritesi ve Kürt oluşumları ve liderleriyle Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde sorunun diyalog yoluyla çözülmesini savunuyoruz" dedi.

Suriye'nin toprak bütünlüğü dahilinde yeniden bir yol belirlenmesi gerektiğini belirten Lavrov, "Bu yollar Türkiye'nin sınır güvenliği ve hassasiyetleri doğrultusunda uygulanmalı. Ortadoğu'nun bir kısmında biriken çelişkiler göz önüne alındığında bunu çok karmaşık bir süreç olduğunu düşünüyorum. Ancak başarılı olunması için tüm çabamızı sergileyeceğiz" dedi.

Lavrov, ABD ile Türkiye arasında anlaşmaya varılan mutabakat ile ilgili olarak, "Suriye'nin egemenliğini ve Türkiye'nin güvenliğini garanti edecek şartlar oluşturulmalı" ifadelerini kullandı.

"Bazı ülke liderlerinin Türkiye'nin operasyonunun meşru olmadığını savunmasını nasıl yorumluyorsunuz?" sorusuna ise Lavrov, "Biz zaten net ifadeler kullandık. Türkiye'nin şu anda Suriye'de varlığını koruyan terörist tehditlere karşısında sınır güvenliğini korumaya çalışmasını meşru olarak görüyoruz. Aynı zamanda sorunun diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz" şeklinde cevap verdi.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:10 Kaynak: İHA
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