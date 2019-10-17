Son Dakika Haberleri: 'ABD ile Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı'
Son Dakika Ekonomi 'ABD ile Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı'

'ABD ile Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı'

1 saat önce

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD ve Türkiye'nin Suriye'de ateşkes için anlaştığını söyledi.

'ABD ile Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı', System.String[]

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD ve Türkiye'nin Suriye'de ateşkes için anlaştığını söyledi. Trump yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek,"Türkiye'den güzel haberler var, milyonlarca hayat kurtarılacak" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:47 
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