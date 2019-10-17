'ABD ile Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı'
1 saat önce
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD ve Türkiye'nin Suriye'de ateşkes için anlaştığını söyledi.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD ve Türkiye'nin Suriye'de ateşkes için anlaştığını söyledi. Trump yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek,"Türkiye'den güzel haberler var, milyonlarca hayat kurtarılacak" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:47
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