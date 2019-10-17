'ABD ile Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı'

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD ve Türkiye'nin Suriye'de ateşkes için anlaştığını söyledi. Trump yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek,"Türkiye'den güzel haberler var, milyonlarca hayat kurtarılacak" dedi.