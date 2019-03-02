Son Dakika Haberleri: ABD ile Venezuela Konusunda Diyaloğa Açığız"

ABD ile Venezuela Konusunda Diyaloğa Açığız"

53 dakika önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde, "ABD ile Venezuela konusunda diyaloğa açığız" dedi.

ABD ile Venezuela Konusunda Diyaloğa Açığız
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde, "ABD ile Venezuela konusunda diyaloğa açığız" dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştüğü belirtildi. Görüşmeyi talep eden tarafın ise ABD olduğu aktarıldı. Açıklamada, "Washington tarafından talep edilen telefon görüşmesinde kendilerine de ifade edildiği üzere biz Birleşmiş Milletler ilkelerine uymak koşuluyla Venezuela konusunda diyaloğa açığız" denildi. Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Venezuela'nın içişlerine karışma çabalarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, insani yardım adı altında yaptığı faaliyetleri ise iki yüzlü bir görünüş olarak değerlendirdi.

(Bekir Keskin/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:11 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Kasapoğlu'ndan Ankaragücü Başkanı'na Taziye Telefonu Venezuela Ordusunda Bulunan 600 Asker, Guaido'nun Saflarına Katıldı

AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan EYT'liye Seslendi: Sabır, Biraz Daha Sabır Son Dakika! Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 00:04:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD ile Venezuela Konusunda Diyaloğa Açığız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]