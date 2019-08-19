ABD ile Venezuela Kurucu Meclisi Başkanı arasında gizli görüşme
1 saat önce
ABD Başkanı Trump yönetimiyle yakın temas halindeki birinin, Venezuela Kurucu Meclis Başkanı Cabello ile geçen ay Caracas'ta bir araya geldiği kaydedildi.
ABD Başkanı Trump yönetimiyle yakın temas halindeki birinin, Venezuela
Kurucu Meclis Başkanı Cabello ile geçen ay Caracas'ta bir araya geldiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:04
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