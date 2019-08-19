Son Dakika Haberleri: ABD ile Venezuela Kurucu Meclisi Başkanı arasında gizli görüşme
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ABD ile Venezuela Kurucu Meclisi Başkanı arasında gizli görüşme

1 saat önce

ABD Başkanı Trump yönetimiyle yakın temas halindeki birinin, Venezuela Kurucu Meclis Başkanı Cabello ile geçen ay Caracas'ta bir araya geldiği kaydedildi.

ABD ile Venezuela Kurucu Meclisi Başkanı arasında gizli görüşme, System.String[]
ABD Başkanı Trump yönetimiyle yakın temas halindeki birinin, Venezuela Kurucu Meclis Başkanı Cabello ile geçen ay Caracas'ta bir araya geldiği kaydedildi.
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Venezuela, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:04 
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