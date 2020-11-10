ABD, ilk Covid-19 antikor ilacının acil kullanımına izin verdi - Son Dakika

ABD, ilk Covid-19 antikor ilacının acil kullanımına izin verdi

10.11.2020 13:12
ABD, ilk Covid-19 antikor ilacının acil kullanımına izin verdi, System.String[]

ABD Gıda ve İlaç Kurumu (FDA), halen deney sürecinde olan ilk korona virüs (Covid-19) antikor ilacı "Bamlanivimab'ın" acil durumlarda kullanılmasına izin verdi.

ABD Gıda ve İlaç Kurumu (FDA), halen deney sürecinde olan ilk korona virüs (Covid-19) antikor ilacı "Bamlanivimab'ın" acil durumlarda kullanılmasına izin verdi. İlacın, bağışıklık sistemine Covid-19 ile mücadelede yardımcı olması hedefleniyor.

ABD, Covid-19 ile mücadele sürecinde en fazla pozitif vak'anın ve salgın nedeni ile hayatını kaybedenlerin bulunduğu ülke olarak kayıtlara geçmişti. ABD Gıda ve İlaç Kurumu ise Covid-19 ile mücadele sürecinde yeni bir karar aldı. Kurum, Eli Lilly tarafından üretilen ve halen deneysel süreci devam eden ilk Covid-19 antikor ilacı "Bamlanivimab'ın" acil durumlarda kullanılmasına izin verdi. FDA tarafından yapılan açıklamada Bamlanivimab'ın; 12 yaşından büyük, hastaneye kaldırılması gerekmeyen, ilk ve orta dereceli pozitif vak'alarda serum yolu ile tek sefer olmak üzere kullanılacak. Antikor ilacın, bağışıklık sisteminin Covid-19 ile mücadelesine destek olması hedeflenirken, tedavinin etkisine ve güvenilirliğine dair ek testler ise halen devam ediyor.

Bamlanivimab'ın testleri sırasında elde edilen ilk verilere göre ilacın, Covid-19'un vücuttan daha erken temizlenmesine yardımcı olduğu ve hafif, orta dereceli vak'aların hastaneye kaldırılmasını engelleyebileceği kayda geçti.

Öte yandan testler sırasında ilacın, hastanede tedavi gören hastalar üzerinde etkisinin olmadığı gözlendi. Uzmanlar ise üretilen ilaçların, korona salgınına karşı aşı geliştirilmesi sürecinde Covid-19 ile mücadeleye destek sağlayacağını ifade ediyor.

(İHA)

ABD, ilk Covid-19 antikor ilacının acil kullanımına izin verdi

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, 112 Acil, İlaç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD, ilk Covid-19 antikor ilacının acil kullanımına izin verdi - Son Dakika


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