ABD ilk koronavirüs aşısını 45 genç üzerinde deneyecek - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD ilk koronavirüs aşısını 45 genç üzerinde deneyecek - Son Dakika Dünya

ABD ilk koronavirüs aşısını 45 genç üzerinde deneyecek

6 saat önce

ABD ilk koronavirüs aşısını 45 genç üzerinde deneyecek. Yetkililer aşının piyasaya çıkmasının en az 1 bir yılı bulabileceğini belirtti.

ABD ilk koronavirüs aşısını 45 genç üzerinde deneyecek, System.String[]

Koronavirüs sebebiyle ulusal acil durum ilan edilen Amerika Birleşik Devletleri'nde(ABD) yeni tip Covid 19 aşısının ilk denemelerinin 45 kişi üzerinde başlayacağı kaydedildi.


Ulusal Sağlık Enstitülerince fonlanan test çalışmaları Seattle'daki Kaiser Permanente Sağlık Araştırma Enstitüsünde genç gönüllüler üzerinde farklı dozlarda uygulanacak.

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Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 08:48 
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