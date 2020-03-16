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ABD ilk koronavirüs aşısını 45 genç üzerinde deneyecek
6 saat önce
ABD ilk koronavirüs aşısını 45 genç üzerinde deneyecek. Yetkililer aşının piyasaya çıkmasının en az 1 bir yılı bulabileceğini belirtti.
Koronavirüs sebebiyle ulusal acil durum ilan edilen Amerika Birleşik Devletleri'nde(ABD) yeni tip Covid 19 aşısının ilk denemelerinin 45 kişi üzerinde başlayacağı kaydedildi.
Ulusal Sağlık Enstitülerince fonlanan test çalışmaları Seattle'daki Kaiser Permanente Sağlık Araştırma Enstitüsünde genç gönüllüler üzerinde farklı dozlarda uygulanacak.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 08:48
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