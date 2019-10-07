Son Dakika Haberleri: ABD, ilk olarak Suriye'nin kuzeydoğusundan 'sınırlı sayıda' askerini çekecek
Son Dakika Dünya ABD, ilk olarak Suriye'nin kuzeydoğusundan 'sınırlı sayıda' askerini çekecek

ABD, ilk olarak Suriye'nin kuzeydoğusundan 'sınırlı sayıda' askerini çekecek

49 dakika önce

ABD güçlerinin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilme kararı almasının ardından söz konusu operasyonla ilgili açıklama geldi. ABD'li bir yetkili, Amerikan askerlerinin öncelikle sınırlı ölçüde geri çekileceğini ve boşaltılacak söz konusu bölgenin Türkiye sınırına yakın bir konumda olacağını söyledi

ABD, ilk olarak Suriye'nin kuzeydoğusundan 'sınırlı sayıda' askerini çekecek, System.String[]

ABD güçlerinin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilme kararı almasının ardından söz konusu operasyonla ilgili açıklama geldi.


Adının gizli kalması koşuluyla konuşan ABD'li bir yetkili, Amerikan askerlerinin öncelikle sınırlı ölçüde geri çekileceğini ve boşaltılacak söz konusu bölgenin Türkiye sınırına yakın bir konumda olacağını söyledi. ABD'li yetkili geri çekilecek asker sayısının büyük bir miktar olmayacağını ve sadece düzinelerle sınırlı olacağını da sözlerine ekledi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:51 
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