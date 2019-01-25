Son Dakika Haberleri: ABD'in Venezuela'ya Yaptırım Tehdidi Petrol Fiyatlarını Yükseltti

ABD'in Venezuela'ya Yaptırım Tehdidi Petrol Fiyatlarını Yükseltti

3 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'daki hükümet krizi üzerine Başkan Maduro'yu istifa etmeye çağırarak yaptırım uygulama tehdidinde bulunmasının ardından petrol fiyatları arttı.

ABD'in Venezuela'ya Yaptırım Tehdidi Petrol Fiyatlarını Yükseltti, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'daki hükümet krizi üzerine Başkan Maduro'yu istifa etmeye çağırarak yaptırım uygulama tehdidinde bulunmasının ardından petrol fiyatları arttı.

Washington, Karakas'ın siyasi ve ekonomik kargaşaya doğru gitmesiyle Venezuela'nın ham ihracatına yaptırım uygulayabileceğine işaret etti. Açıklamaların ardından petrol ihracatının kısa sürede kesintiye uğramasına yol açabileceği endişesiyle uluslararası Brent tipi ham petrolün bir varili 61 dolar 39 sent'e çıkarak bir önceki kapanış fiyatına göre yüzde 1,3 oranında 80 sent artış gösterdi.

Bununla birlikte ABD'nin geçtiğimiz yıl ham petrol üretiminin yüzde 2'den fazla artış göstererek günlük 11 milyon 900 bin varile ulaşmasının dünya petrol arzını dengelediği kaydedildi.

Venezuela'nın muhalif lideri Juan Guaido, şiddetli sokak protestolarının ortasında, kendisini geçici cumhurbaşkanı ilan ederek Washington'dan ve Latin Amerika'nın bazı ülkelerinden destek almıştı.

İngiltere'nin uluslararası bankası Barclays'in yaptığı açıklamada, ABD yaptırımları nedeniyle Venezuela'nın petrol arzındaki kısa vadeli kesintileri ABD'deki üretim artışının telafi edebileceğini kaydetti. - SİDNEY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:12 Kaynak: İHA

Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Ekonomi
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