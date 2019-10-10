Son Dakika Haberleri: ABD, İngiliz vatandaşı 2 DEAŞ militanını gözetimine aldı
Son Dakika Güncel ABD, İngiliz vatandaşı 2 DEAŞ militanını gözetimine aldı

ABD, İngiliz vatandaşı 2 DEAŞ militanını gözetimine aldı

2 dakika önce

NEW ABD, Suriye'de YPG/PKK kontrolündeki El-Hol Kampı'nda tutulan İngiliz vatandaşı 2 DEAŞ militanını kamptaki hapishaneden çıkarıp gözetimine aldı.

ABD, İngiliz vatandaşı 2 DEAŞ militanını gözetimine aldı, System.String[]

NEW ABD, Suriye'de YPG/ PKK kontrolündeki El-Hol Kampı'nda tutulan İngiliz vatandaşı 2 DEAŞ militanını kamptaki hapishaneden çıkarıp gözetimine aldı.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, ABD'li gazeteci James Foley'nin 2014 yılında başını keserek infaz eden ve esir tutulan diğer Amerikan vatandaşlarını da öldürdüğüne inanılan El Shafee Elsheikh ve Alexanda Kotey adlı 2 İngiliz DEAŞ militanı, El-Hol Kampı'ndan çıkarılıp ülke dışına transfer edildi.

ABD'li yetkililer "Beatles" lakaplı DEAŞ militanlarının nereye götürüldüğü bilgisini paylaşmazken, Washington Post gazetesi ise 2 teröristin Irak'taki ABD üssüne götürüldüğünü iddia etti.

Haberde, ABD'nin 2 teröristi Amerika'da yargılamak istediği, ancak militanlardan birisinin ailesinin İngiliz hükümetine oğullarının ABD'ye gönderilmeden İngiltere'de yargılanması için açtığı dava nedeniyle teröristlerin transferlerinin yapılamadığı belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:58 Kaynak: AA
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