ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa: Suriye'de insanlığa karşı suç işleyenler yargılanacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa: Suriye'de insanlığa karşı suç işleyenler yargılanacak - Son Dakika Dünya

ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa: Suriye'de insanlığa karşı suç işleyenler yargılanacak

1 saat önce

ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya, Suriye krizinin 9'uncu yılı dolayısıyla yaptığı ortak açıklamada, Beşşar Esad rejimine ve onu destekleyen İran ile Rusya'ya, Suriye'deki saldırılarını durdurma çağrısında bulundu.

ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa: Suriye'de insanlığa karşı suç işleyenler yargılanacak, System.String[]

ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya, Suriye krizinin 9'uncu yılı dolayısıyla yaptığı ortak açıklamada, Beşşar Esad rejimine ve onu destekleyen İran ile Rusya'ya, Suriye'deki saldırılarını durdurma çağrısında bulundu.


Açıklamada, Suriye'de halkın 9 yıl önce meşru talepler için sokağa çıktığını ancak Esad rejiminin bu taleplere şiddet, keyfi tutuklama ve işkencelerle karşılık verdiği belirtilerek, bu krizde 11 milyon kişinin yerinden edildiği, 500 bin kişinin ise hayatını kaybettiği ifade edildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Suriye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:03 
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