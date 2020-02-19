ABD, İngiltere ve Almanya, BM Güvenlik Konseyinde, Suriye rejimini Türkiye'nin İdlib'deki gözlem... - Son Dakika

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ABD, İngiltere ve Almanya, BM Güvenlik Konseyinde, Suriye rejimini Türkiye'nin İdlib'deki gözlem...
7 saat önce
ABD, İngiltere ve Almanya, BM Güvenlik Konseyinde, Suriye rejimini Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktalarına saldırılarına son vermeye çağırdı. Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 06:56 Kaynak: AA
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