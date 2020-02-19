ABD, İngiltere ve Almanya, BM Güvenlik Konseyinde, Suriye rejimini Türkiye'nin İdlib'deki gözlem... - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD, İngiltere ve Almanya, BM Güvenlik Konseyinde, Suriye rejimini Türkiye'nin İdlib'deki gözlem... - Son Dakika

ABD, İngiltere ve Almanya, BM Güvenlik Konseyinde, Suriye rejimini Türkiye'nin İdlib'deki gözlem...

7 saat önce

ABD, İngiltere ve Almanya, BM Güvenlik Konseyinde, Suriye rejimini Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktalarına saldırılarına son vermeye çağırdı.

ABD, İngiltere ve Almanya, BM Güvenlik Konseyinde, Suriye rejimini Türkiye'nin İdlib'deki gözlem..., System.String[]

ABD, İngiltere ve Almanya, BM Güvenlik Konseyinde, Suriye rejimini Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktalarına saldırılarına son vermeye çağırdı.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 06:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Pentagon'dan İdlib açıklaması: Ruslarla Türklerin bir çatışmaya girmeye yakın olduklarını görüyoruz
Los Angeles Galaxy, Messi için sezon sonunda resmi teklif yapmaya hazırlanıyor 2012'de hayatını kaybeden Whitney Houston'un hologramı, konser turnesine çıkıyor Suriye'de tehlikeli gerginlik! ABD zırhlı aracı, Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı

Son Dakika Haberleri
01:41 Mine Dağ'dan 'Memleketim'
01:41 Ahmet Kural'ın aracı hurdaya döndü
00:49 Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, zincirleme trafik kazasına sebep oldu
00:40 'Sevgililer Günü kaçamağı' paylaşımı ile sosyal medyayı salladı
00:02 Ramo 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Bilinmeyen sırlar ortaya çıkıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 02:27:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD, İngiltere ve Almanya, BM Güvenlik Konseyinde, Suriye rejimini Türkiye'nin İdlib'deki gözlem... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]