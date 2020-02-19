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ABD, İngiltere ve Almanya'dan Suriye'ye çağrı: Türk gözlem noktalarına saldırmaya son verin
7 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere ve Almanya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde, Suriye yönetimine çağrı yaparak Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktalarına saldırılarına son vermesini istedi.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 07:05
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