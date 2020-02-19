ABD, İngiltere ve Almanya'dan Suriye'ye çağrı: Türk gözlem noktalarına saldırmaya son verin - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD, İngiltere ve Almanya'dan Suriye'ye çağrı: Türk gözlem noktalarına saldırmaya son verin - Son Dakika Dünya

ABD, İngiltere ve Almanya'dan Suriye'ye çağrı: Türk gözlem noktalarına saldırmaya son verin

7 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere ve Almanya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde, Suriye yönetimine çağrı yaparak Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktalarına saldırılarına son vermesini istedi.

ABD, İngiltere ve Almanya'dan Suriye'ye çağrı: Türk gözlem noktalarına saldırmaya son verin, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere ve Almanya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde, Suriye yönetimine çağrı yaparak Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktalarına saldırılarına son vermesini istedi.


Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ise "Rusya ve Türkiye garantör ülkeler olarak idlib'de gerginliği azaltmak için kilit bir rol oynamak zorunda." dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Suriye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 07:05 
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