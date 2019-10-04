Son Dakika Haberleri: ABD, İngiltere ve Avustralya Facebook'un şifreli mesajlarına erişim istiyor
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ABD, İngiltere ve Avustralya Facebook'un şifreli mesajlarına erişim istiyor

1 saat önce

ABD, İngiltere ve Avustralya hükümetleri, Facebook CEO’su Marck Zuckerberg’e gönderdikleri mektupta, güvenlik gerekçesiyle uçtan uca şifrelemiş mesaj uygulamasından vazgeçmesi çağrısında bulundu. Facebook ise, özel mesajların korunması için devletlerin isteğini kabul etmiyor

ABD, İngiltere ve Avustralya Facebook'un şifreli mesajlarına erişim istiyor, System.String[]

ABD, İngiltere ve Avustralya, Facebook CEO'su Marck Zuckerberg'e yazdıkları mektupta güvenlik gerekçesiyle uçtan uca şifrelemiş mesaj uygulamasından vazgeçmesi çağrısında bulundu.


ABD Adalet Bakanı Bill Barr, İçişleri Bakanı Kevin McAleenan, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel ve Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton'un imzalarını taşıyan mektupta, Facebook'un yasa dışı içeriklerle mücadelede önemli çalışmalar yürüttüğü belirtilirken uçtan uca şifrelemiş mesaj uygulamasının emniyet güçlerinin işini zora soktuğu ifade edildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, İngiltere, Facebook, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:01 
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