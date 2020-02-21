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ABD, İngiltere ve NATO, Gürcistan'a yönelik siber saldırıdan Rusya'yı sorumlu tuttu
48 dakika önce
Gürcü yetkililier Rus askeri istihbaratını hükümet ve özel kurumlarına yönelik büyük çaplı bir siber saldırı yapmakla suçladı. Yetkililere göre saldırıların nedenini eski Sovyet uluslarını istikrarsızlaştırmak.
Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Rus askeri istihbaratı tarafından siber saldırıya maruz kaldıklarını duyurdu. Bakanlık, ülkenin ulusal güvenliğinin 28 Ekim tarihinde hedef alındığını, bu saldırı ile Gürcü vatandaşlara zarar vermek, yönetim yapısını felce uğratmak ve çeşitli kurumları da işlevsiz hale getirmek suretiyle halkta genel bir endişe yaratmak istendiğini bildirdi.
Bakanlık ayrıca saldırının Gürcistan'ın Avrupa Birlği ve NATO'ya giriş çabalarını engellemek üzere tasarlandığını ileri sürdü ve bunun uluslararası kural ve prensiplere karşı olduğunu kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 07:52
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