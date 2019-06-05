ABD, İngiltere ve Norveç'ten ortak Sudan açıklaması
1 saat önce
Ortak bir açıklamaya imza atan ABD, İngiltere ve Norveç yönetimleri, Sudan'da 3 Haziran'da yaşanan şiddet içeren saldırıları kınadı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 08:53
Ortak bir açıklamaya imza atan ABD
, İngiltere
ve Norveç
yönetimleri, Sudan
'da 3 Haziran'da yaşanan şiddet içeren saldırıları kınadı.
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