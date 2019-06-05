Son Dakika Haberleri: ABD, İngiltere ve Norveç'ten ortak Sudan açıklaması
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ABD, İngiltere ve Norveç'ten ortak Sudan açıklaması

1 saat önce

Ortak bir açıklamaya imza atan ABD, İngiltere ve Norveç yönetimleri, Sudan'da 3 Haziran'da yaşanan şiddet içeren saldırıları kınadı.

ABD, İngiltere ve Norveç'ten ortak Sudan açıklaması, System.String[]
Ortak bir açıklamaya imza atan ABD, İngiltere ve Norveç yönetimleri, Sudan'da 3 Haziran'da yaşanan şiddet içeren saldırıları kınadı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 08:53 
Sudan, Norveç, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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