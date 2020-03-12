ABD insan hakları raporu: Türkiye'deki ihlaller karşısında hükümet tepkisiz - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD insan hakları raporu: Türkiye'deki ihlaller karşısında hükümet tepkisiz - Son Dakika Dünya

ABD insan hakları raporu: Türkiye'deki ihlaller karşısında hükümet tepkisiz

25 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri, her yıl düzenli olarak yayımladığı insan hakları raporunda Türkiye'deki ihlallere de uzunca yer verdi. 72 sayfalık raporda özgürlüklerin kısıtlanmasından, azınlık ve işçi haklarına kadar çok sayıda başlık yer aldı

ABD insan hakları raporu: Türkiye'deki ihlaller karşısında hükümet tepkisiz, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri, her yıl düzenli olarak yayımladığı insan hakları raporunda bu sene de Türkiye'deki ihlallere yer verdi. Türkiye'ye 72 sayfanın ayrıldığı raporda özgürlüklerin kısıtlanmasından, azınlık ve işçi haklarına kadar çok sayıda başlık yer aldı.


ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından sunulan raporun ilk kısmında Türkiye'nin siyasi ve idari yapısının yanı sıra 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve sonrasında yaşananlar detaylandırıldı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, İşçi, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:00 
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