Son Dakika Haberleri: ABD İnsan Haklarına Aykırı Davranıyor"

ABD İnsan Haklarına Aykırı Davranıyor"

4 dakika önce

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, kadın gazeteci Merziye Haşimi'nin gözaltına alınmasına ilişkin ABD'yi insan haklarına uymamakla suçladı.

ABD İnsan Haklarına Aykırı Davranıyor
İran Meclis Başkanı Ali Laricani, kadın gazeteci Merziye Haşimi'nin gözaltına alınmasına ilişkin ABD'yi insan haklarına uymamakla suçladı.

Laricani, İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'nin çifte vatandaşlığa sahip sunucusu Merziye Haşimi'nin yakınlarını ziyaret için gittiği ABD'de gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

İran Meclisi Haber Ajansı'nın (ICANA) haberine göre, ABD'yi, gazeteci Haşimi'yi kanunsuz olarak gözaltına almak ve insan haklarını ihlal etmekle suçlayan Laricani, "Kendine tabi olan bazı ülkelerin Kaşıkçı konusunda (dünya kamuoyuna) cevap vermesi gerekirken ABD, insan haklarını başkaları için istiyor." dedi.

ABD'yi baskıcı yönetimini farklı söylemlerle gizlemekle suçlayan Laricani, ABD'nin uluslararası siyasette "yalancılık" ve farklı ifade tarzlarıyla "baskıcı yönetimini" perdelediğini dile getirdi.

"Haşimi, Trump'ın talimatıyla gözaltına alındı"

İran Meclisi Dış Politika ve Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe de Haşimi'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla gözaltına alındığını belirtti.

Felahetpişe, Haşimi'nin gözaltına alınmasının uluslararası hukuka ve ABD iç hukukuna aykırı olduğunu vurguladı.

Ne olmuştu?

İran devlet televizyonuna bağlı yayın yapan İngilizce haber kanalı Press TV'nin sunucusu Amerikan asıllı Merziye Haşimi, bir hafta önce ailesini ziyaret için gittiği Missouri eyaletine bağlı St. Louis'de gözaltına alınmıştı.

Press TV, gazetecinin yakınlarına dayandırdığı haberinde, Haşimi'nin FBI tarafından Washington'daki gözaltı merkezine gönderildiğini duyurmuştu. Haberde, İranlı gazetecinin gözaltına alındığı sırada başörtüsünün zorla çıkarılmak istendiği ve gözaltı merkezinde helal gıdalardan mahrum bırakıldığı öne sürülmüştü.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye Haşimi'yi "derhal ve koşulsuz bir şekilde" serbest bırakma çağrısı yapmıştı. İran Yargı Erki'ne bağlı İnsan Hakları Yüksek Konseyi de kadın gazetecinin serbest bırakılması için uluslararası insan hakları kuruluşlarına harekete geçme çağrısında bulunmuştu.

Amerikan asıllı İranlı gazetecinin oğlu Hüseyin Haşimi, annesinin FBI tarafından St. Louis'de bir soruşturma dosyasıyla ilgili "maddi tanık" olarak gözaltına alındığını, kendisine herhangi bir suçlamanın yöneltilmediğini söylemişti.

ABD hukuk sisteminde herhangi bir adli sürecin sonucu için kritik bilgiye sahip olduğu varsayılan kişi "maddi tanık" olarak tanımlanıyor. Maddi tanıklar hakkında gözaltı kararı çıkarılabiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:12 Kaynak: AA

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