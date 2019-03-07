ABD insansız savaş uçağı geliştirdi
8 dakika önce
ABD Hava Kuvvetleri, 2,5 yıldır üzerinde çalışılan prototip insansız savaş uçağının test edildiğini açıkladı.
ABD Hava Kuvvetleri, 2,5 yıldır üzerinde çalışılan prototip insansız savaş uçağının test edildiğini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:35
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