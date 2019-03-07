Son Dakika Haberleri: ABD insansız savaş uçağı geliştirdi

ABD insansız savaş uçağı geliştirdi

8 dakika önce

ABD Hava Kuvvetleri, 2,5 yıldır üzerinde çalışılan prototip insansız savaş uçağının test edildiğini açıkladı.

ABD insansız savaş uçağı geliştirdi, System.String[]
ABD Hava Kuvvetleri, 2,5 yıldır üzerinde çalışılan prototip insansız savaş uçağının test edildiğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:35 

Ekonomi
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