ABD: Iowa'daki ön seçimlerin sonuçları 'raporlamadaki tutarsızlık' nedeniyle ertelendi

ABD'de, 3 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerinde yarışacak adayları belirlemek üzere Iowa'da yapılan ön seçimlerin sonuçlarının açıklanması "sonuçlardaki tutarsızlık" nedeniyle ertelendi

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), 3 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerinde yarışacak adayları belirlemek üzere Iowa'da yapılan ön seçimlerin sonuçlarının açıklanması "sonuçlardaki tutarsızlık" nedeniyle ertelendi.

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılacak 59'uncu başkanlık seçimleri, Iowa eyaletinde yapılan ön seçimlerle başladı. Euronews.com'da Görüntüle

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