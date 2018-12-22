Son Dakika Haberleri: Abd, Irak ile Suriye Sınır Güvenliğini Görüştü

Abd, Irak ile Suriye Sınır Güvenliğini Görüştü

5 saat önce

Irak Genelkurmay Başkanı Osman el-Ganimi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel ile ABD askerlerinin çekilmesi kararının ardından Suriye sınırının güvenliğini görüştü.

Abd, Irak ile Suriye Sınır Güvenliğini Görüştü, System.String[]
Irak Genelkurmay Başkanı Osman el-Ganimi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel ile ABD askerlerinin çekilmesi kararının ardından Suriye sınırının güvenliğini görüştü.

Irak Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak Genelkurmay Başkanı Osman el-Ganimi'nin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD askerlerinin Suriye'den çekilme kararının ardından Irak-Suriye sınırındaki güvenlik konusunu ele aldığını belirtti. Açıklamada, Votel'in Amerikan askerlerinin belirli bir takvim içerisinde çekileceğini ve ülkesinin Irak'ın terör örgütü DEAŞ'a karşı yürüttüğü mücadelede desteğinin devam edeceğini belirttiği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakan Adil Abdülmehdi ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki DEAŞ kalıntıları ortadan kaldırılıncaya kadar ülkesinin Irak'a destek vermeye devam edeceğini vurgulamıştı. - ERBİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:43 Kaynak: İHA

Suriye, Irak, Amerika Birleşik Devletleri, Politika
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