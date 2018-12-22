Abd, Irak ile Suriye Sınır Güvenliğini Görüştü
5 saat önce
Irak Genelkurmay Başkanı Osman el-Ganimi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel ile ABD askerlerinin çekilmesi kararının ardından Suriye sınırının güvenliğini görüştü.
Irak
Genelkurmay Başkanı Osman el-Ganimi, ABD Merkez
Kuvvetler Komutanı Joseph Votel ile ABD askerlerinin çekilmesi kararının ardından Suriye
sınırının güvenliğini görüştü.
Irak Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak Genelkurmay Başkanı Osman el-Ganimi'nin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD askerlerinin Suriye'den çekilme kararının ardından Irak-Suriye sınırındaki güvenlik konusunu ele aldığını belirtti. Açıklamada, Votel'in Amerikan askerlerinin belirli bir takvim içerisinde çekileceğini ve ülkesinin Irak'ın terör örgütü DEAŞ'a karşı yürüttüğü mücadelede desteğinin devam edeceğini belirttiği kaydedildi.
ABD Dışişleri Bakanı
Mike Pompeo, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih
ve Başbakan Adil Abdülmehdi ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki DEAŞ kalıntıları ortadan kaldırılıncaya kadar ülkesinin Irak'a destek vermeye devam edeceğini vurgulamıştı. - ERBİL
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:43 Kaynak: İHA
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