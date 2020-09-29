ABD, Irak'ta 5 kişinin öldüğü füze saldırısını kınadı - Son Dakika

ABD, Irak'ta 5 kişinin öldüğü füze saldırısını kınadı

ABD yönetimi, Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün bir eve düzenlenen ve 5 kişinin ölümüne neden olan füze saldırısını kınayarak, ülkedeki İran destekli silahlı gruplara tepki gösterdi.

ABD, Irak'ta 5 kişinin öldüğü füze saldırısını kınadı, System.String[]

ABD yönetimi, Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün bir eve düzenlenen ve 5 kişinin ölümüne neden olan füze saldırısını kınayarak, ülkedeki İran destekli silahlı gruplara tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, dün Bağdat'ta düzenlenen roketli saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Saldırıyı kınadıklarını belirten Ortagus, "Masum Irak halkına ve bu acımasız şiddet eylemlerinin bir kez daha kurbanı olanların yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.

Ortagus, Irak halkının güvenli bir hayat yaşamaya hakkı olduğunu vurgulayarak, Iraklı yetkililere, saldırının faillerini bulmaları için harekete geçme çağrısı yaptı.

Irak'taki İran destekli silahlı gruplara tepki gösteren Ortagus, "İran destekli haydut milislerin eylemlerinin Irak'ta istikrarın önündeki en büyük caydırıcı unsur olmaya devam ettiğini daha önce belirtmiştik. Bu milisler, diplomatik görevliler ve kurumlardan tutun Iraklı aktivistlere ve ailelere kadar Irak'taki herkes için kabul edilemez bir tehlike oluşturmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığı, dün Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki Rıdvaniyye bölgesinde bir eve 2 katyuşa füzesi atıldığını, saldırıda 2'si kadın 3'ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Füze, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 18:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, Irak'ta 5 kişinin öldüğü füze saldırısını kınadı - Son Dakika

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