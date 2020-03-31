ABD, Irak'ta hava savunma bataryası konuşlandırdı - Son Dakika

Son zamanlarda Irak'taki üslerine saldırılar artan ABD, Anbar ile Erbil'deki üslerine Patriot hava savunma sistemi konuşlandırmaya başladı.



Irak basınında yer alan haberlere göre, Patriot hava savunma sisteminin biri ABD askerlerinin bulunduğu Anbar ilindeki Aynul-Esed üssü diğeri ise Erbil yakınlarındaki askeri üsse konuşlandırdı. Irak basını adını açıklamadığı bir ABD'li askeri yetkiliye dayandırdığı haberde, Kuveyt'te bulunan iki savunma bataryasının daha Irak'a getirileceği kaydedildi.



Irak'ta 9 üssü bulunan ABD önderliğindeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri, son günlerde bazı üslerini Irak güvenlik güçlerine devretmişti.



Irak'ın başkenti Bağdat'ta 3 Ocak ayının başında İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis düzenlenen hava saldırısında hayatlarını kaybetmesi ardından ABD Büyükelçiliği binası ve askeri üslerine saldırılar arttı. - ERBİL