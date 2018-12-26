Son Dakika Haberleri: ABD Irak'ta İki Yeni Askeri Üs İnşa Edecek"

ABD Irak'ta İki Yeni Askeri Üs İnşa Edecek"

1 saat önce

ABD'nin Irak'ın batısında Suriye sınırı yakınlarında iki yeni askeri üs inşa edeceği belirtildi.

ABD Irak'ta İki Yeni Askeri Üs İnşa Edecek
ABD'nin Irak'ın batısında Suriye sınırı yakınlarında iki yeni askeri üs inşa edeceği belirtildi.

Enbar Vilayeti İl Meclis Üyesi Ferhan Duleymi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin vilayetin Suriye sınırına yakın çöl arazide iki yeni askeri üs inşa etme kararı aldığını söyledi.

Duleymi, üslerin birinin Kaim ilçesine bağlı Er-Rumana kasabasının kuzeyinde, diğerinin de Rutba ilçesinin doğusunda kurulacağı bilgisini verdi.

Her iki üssün de Suriye sınırından yaklaşık 100 kilometre mesafedeki stratejik noktalarda inşa edileceğini kaydeden Duleymi, ABD askerlerinin Iraklı güçlerine sınır güvenliğinin sağlanması konusunda destek vereceğini söyledi.

ABD'nin konuşlanmayı planladığı bölgeler, Irak-Ürdün-Suriye üçgeninde, gümrük kapılarının ana güzergahı üzerinde bulunuyor.

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıktığı 2014'ten bu yana örgütle mücadele etmek ve bölgedeki güvenlik güçlerine destek sağlamak için yaklaşık 5 bin ABD askeri görev yapıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Suriye'den askerlerini çekme kararını açıklamasının ardından Irak'ta yeni Amerikan üsleri kurulacağına dair bilgiler gelmesi dikkat çekici.

Irak merkezi hükümeti ya da ABD yönetimi ise söz konusu askeri üslerin inşasına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:48 Kaynak: AA

Suriye, Irak, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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