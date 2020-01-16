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ABD, Irak'ta IŞİD karşı ortak operasyonlara yeniden başladı
6 saat önce
ABD güçleri, Irak'ta İran'la yaşanan gerginliğin ardından askıya alınan IŞİD karşı ortak operasyonlara yeniden başladı
Irak'ta bulunan Amerikan güçleri İran'la yaşanan gerginliğin ardından askıya alınan IŞİD karşıtı ortak operasyonlara yeniden başladı.
İsminin açıklanmasını istemeyen ABD'li en az iki kaynak New York Times gazetesine yaptıkları açıklamada, Irak ve Amerikan güçlerinin IŞİD'e karşı ortak operasyonlar düzenlemeye başladıklarını aktardı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:27
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