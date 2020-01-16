ABD, Irak'ta IŞİD karşı ortak operasyonlara yeniden başladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD, Irak'ta IŞİD karşı ortak operasyonlara yeniden başladı - Son Dakika Dünya

ABD, Irak'ta IŞİD karşı ortak operasyonlara yeniden başladı

6 saat önce

ABD güçleri, Irak'ta İran'la yaşanan gerginliğin ardından askıya alınan IŞİD karşı ortak operasyonlara yeniden başladı

ABD, Irak'ta IŞİD karşı ortak operasyonlara yeniden başladı, System.String[]

Irak'ta bulunan Amerikan güçleri İran'la yaşanan gerginliğin ardından askıya alınan IŞİD karşıtı ortak operasyonlara yeniden başladı.


İsminin açıklanmasını istemeyen ABD'li en az iki kaynak New York Times gazetesine yaptıkları açıklamada, Irak ve Amerikan güçlerinin IŞİD'e karşı ortak operasyonlar düzenlemeye başladıklarını aktardı.

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Amerika Birleşik Devletleri, İran, Irak, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:27 
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