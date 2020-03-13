ABD, Irak'ta Ketaib Hizbullah örgütünün silah depolarını vurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD, Irak'ta Ketaib Hizbullah örgütünün silah depolarını vurdu - Son Dakika

ABD, Irak'ta Ketaib Hizbullah örgütünün silah depolarını vurdu

1 saat önce

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Irak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Taci askeri üssüne saldırı düzenlenmesinin ardından Ketaib Hizbullah örgütüne ait silah depolarına yönelik hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı.

ABD, Irak'ta Ketaib Hizbullah örgütünün silah depolarını vurdu, System.String[]

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Irak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Taci askeri üssüne saldırı düzenlenmesinin ardından Ketaib Hizbullah örgütüne ait silah depolarına yönelik hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ta Ketaib Hizbullah örgütüne ait 5 silah deposunun vurulduğu ve örgütün gelecekte ABD güçlerine yönelik saldırı kapasitesinin büyük ölçüde geriletildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu tesislerin aralarında ABD ve koalisyon kuvvetlerine düzenlenen saldırıda kullanılan silahların saklandığı depolar da vardı." ifadesi kullanıldı.

Saldırının "orantılı" ve "savunma amaçlı" olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu terör grupları ABD ve koalisyon güçlerine yönelik saldırılarını durdurmalı. Aki takdirde bunun bedelini bizim istediğimiz yer ve zamanda ödemeye hazır olacaklar." ifadelerine yer verildi.

ABD ve koalisyon askerlerinin konuşlu olduğu Bağdat'ın kuzeyindeki Taci üssüne önceki gün 30 roket fırlatılmış 18'i üsse isabet etmişti.

Saldırı sonucunda 2 ABD askeri ile 1 İngiliz vatandaşı ölmüş, 14 asker yaralanmıştı.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, bu saldırılara karşılık vermek üzere tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Irak'ta Taci Askeri Üssü'ne düzenlenen saldırı sonrası ABD'den açıklama: Tüm seçenekler masada
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli ABD'li senatör Lindsey Graham, koronavirüs ihtimaline karşı kendini karantinaya aldı Diyanet İşleri Başkanlığı, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
04:15 Kamu personelinin yurt dışına çıkışı durduruldu
04:14 Kamu personelinin yurt dışına çıkışı durduruldu
04:10 Adana'da 500 polis ile narkotik uygulaması
04:08 AYM Başkanvekili seçimi kararı Resmi Gazete'de
04:06 AYM Başkanvekili seçimi kararı Resmi Gazete'de

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 04:19:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD, Irak'ta Ketaib Hizbullah örgütünün silah depolarını vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]