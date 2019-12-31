ABD, Irak'taki Büyükelçilik saldırısının ardından Lübnan'daki vatandaşlarını uyardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD, Irak'taki Büyükelçilik saldırısının ardından Lübnan'daki vatandaşlarını uyardı - Son Dakika

ABD, Irak'taki Büyükelçilik saldırısının ardından Lübnan'daki vatandaşlarını uyardı

6 saat önce

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, Irak'taki olayların ardından Lübnan'daki gösteri çağrılarına karşı vatandaşlarını uyardı.

ABD, Irak'taki Büyükelçilik saldırısının ardından Lübnan'daki vatandaşlarını uyardı, System.String[]

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, Irak'taki olayların ardından Lübnan'daki gösteri çağrılarına karşı vatandaşlarını uyardı.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, elçilik binasının yer aldığı başkent Beyrut'un kuzeyindeki Avkar bölgesinde gösteriler düzenlenmesi yönünde çağrıların yapıldığı belirtildi.

Lübnan güvenlik güçlerinin bölgedeki yolları kapatacağı kaydedilen açıklamada, ülkedeki ABD vatandaşlarına gelişmeleri yakından takip etmeleri çağrısında bulunuldu.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinin açıklamasının, Irak'taki elçilik saldırısının ardından gelmesi ise dikkati çekti.

ABD Savunma Bakanlığı, önceki gün Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları'nın Irak ve Suriye'deki toplam 5 üssüne hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı.

Söz konusu saldırıyı protesto etmek için sabah saatlerinde Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce kişi, önce elçilik binasının duvarını ateşe vermiş ardından içeri girmişti.

Elçilikteki güvenlik güçlerinin göstericilere müdahale etmesi sonucu 20 eylemci yaralanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Beyrut, Lübnan, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 06:12 Kaynak: AA
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