ABD, Irak'taki DEAŞ sığınaklarını bombaladığı anları paylaştı - Son Dakika

ABD Merkez Komutanlığı'na bağlı Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekatı Irak'ta bulunan DEAŞ sığınaklarını bombaladı. Operasyonda, 23 DEAŞ terör örgütü üyesinin öldürüldüğü bildirildi. Pentagon, DEAŞ'a yönelik operasyonun görüntülerini paylaştı.

ABD öncülüğündeki koalisyonun güçleri Irak'ın Kerkük yakınlarında terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirdi. ABD Merkez Komutanlığı'na bağlı Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekatı, Irak'ın Kerkük yakınlarında bulunan DEAŞ terör örgütüne ait sığınakları bombaladı. CJTF-OIR'den yapılan açıklamada, operasyonu Irak Silahlı Kuvvetleri'nin (ISF) yaptığı, ABD Hava Kuvvetleri'nin ise İHA'lar ve F-15 ile hava desteği sağladığı aktarıldı. Geçtiğimiz hafta yapıldığı belirtilen operasyonda 23 DEAŞ terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.