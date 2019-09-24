Son Dakika Haberleri: ABD, Irak'taki vatandaşlarına "artan gerginlik" uyarısı yaptı
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ABD, Irak'taki vatandaşlarına "artan gerginlik" uyarısı yaptı

1 saat önce

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak'ta bulunan ülke vatandaşlarının, artacağını belirttiği gerginliklere karşı teyakkuzda olmasını istedi.

ABD, Irak'taki vatandaşlarına

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak'ta bulunan ülke vatandaşlarının, artacağını belirttiği gerginliklere karşı teyakkuzda olmasını istedi.

Büyükelçilik sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Irak'taki vatandaşlarımızın burada artmakta olan gerginliklere karşı teyakkuzda olması gerekiyor." uyarısı yapıldı.

Bağdat Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarına dün akşam geç saatlerde havan topuyla saldırı düzenlenmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 07:14 Kaynak: AA
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