ABD: "Irak'tan çekilmeyeceğiz" - Son Dakika

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, Irak'tan çekilmeyeceğini ve bu ülkede kalmasının İran ile gerilimin artmasına neden olmayacağını söyledi.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Kenneth McKenzie yaptığı açıklamada, birliklerinin Irak'ta kalmasının İran ile gerilimin artmasına yol açmayacağını belirterek, amaçlarının terör örgütü DEAŞ ile mücadele etmek olduğunu vurguladı. Ülkesinin çıkarını korumak içi bölgede yeterli birlikleri olduğunu söyleyen McKenize, "Bazıları bizi bölgeden çekilmeye zorluyor. Biz çekilmeyeceğiz çünkü görevimizi yerine getirmek zorundayız" dedi.

Bölgede istikrarın sağlanması yalnızca ABD birliklerine bağlı olmadığını ve önemli ortaklarının da bulunduğunu altını çizen McKenzie, ABD askerlerinin bölgede bulunması İran ile gerilimin artmasına yol açmayacağını aktararak, görevleri hala tehlike unsuru oluşturan terör örgütü DEAŞ ile mücadele etmek olduğunu vurguladı.

Irak'ta Ocak ayının başında İranlı General Kasım Süleymani ile Şii Haşdi Şabi Güçleri Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in ABD tarafından öldürülmesinin ardından ülkedeki Şii siyasi taraflar ABD askerlerini çıkmasını istedi. - ERBİL