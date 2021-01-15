ABD, Irak ve Afganistan'daki asker sayılarını 2 bin 500'e düşürdü - Son Dakika

ABD, Irak ve Afganistan'daki asker sayılarını 2 bin 500'e düşürdü

15.01.2021 17:51
ABD, Irak ve Afganistan'daki asker sayılarını 2 bin 500'e düşürdü, System.String[]

ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, ülkesinin Irak ve Afganistan'daki asker sayılarının 2 bin 500'e indirildiğini açıkladı.

ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, ülkesinin Irak ve Afganistan'daki asker sayılarının 2 bin 500'e indirildiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı üzerine Savunma Bakanlığının (Pentagon) başlattığı Afganistan ve Irak'tan asker çekme süreci tamamlandı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Miller, şunları kaydetti:

"Bugün, Afganistan'daki ABD askerlerinin sayısı 2 bin 500'e indirildi. Başkan Donald Trump'ın talimatı üzerine, benim 17 Kasım'da duyurduğum gibi bu çekilme ile ülkedeki asker sayımız 2001'den bu yana en düşük seviyesine ulaşmış oldu. ABD bugün yaklaşık 20 yıldır devam eden savaşı bitirmeye daha yakın ve Afganların sahiplendiği, siyasi bir uzlaşma ve kalıcı bir ateşkesi sağlamak için Afganların öncülüğündeki barış sürecini memnuniyetle karşılamaktadır."

Afganistan'daki 2 bin 500 askerin ABD'nin menfaat ve güvenliği için gerekli bir kuvvet olduğuna işaret eden Miller, ABD Dışişleri Bakanlığının yapılan anlaşmalar kapsamında mayıs ayına kadar Afganistan'daki tüm ABD askerlerini çekme planının tamamen ülkedeki koşullara bağlı olacağına vurgu yaptı.

Miller, "Tüm taraflar, barış sürecini ilerletmek için verdiği vaatleri yerine getirmeli. Ayrıca ABD, ülkemizi, halkımızı ve menfaatlerimizi korumak için gerekli gördüğü takdirde (askeri) adım atmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Irak ile ilgili yaptığı yazılı açıklama da ise Miller, "Başkan Trump'ın talimatı ve benim 17 Kasım'da yaptığım duyuru üzerine ABD bugün Irak'taki asker sayısını 2 bin 500'e indirdi. Bu çekilme Irak güvenlik güçlerinin artan kabiliyetinin bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Irak'ın DEAŞ ile mücadele kapsamında kabiliyetleri geliştikçe ABD'nin Irak'taki askerlerini çekeceğini daha önce açıkladıklarını belirten Miller, bu asker azaltma sürecinin DEAŞ ile mücadele için kurulan "Doğal Kararlılık Operasyonunun" büyük bir muharip güç olmaktan çıkarılmasına yönelik geçiş süreci ile uyumlu olduğunu ve ABD politikasında bir değişiklik olduğu anlamına gelmediğini ifade etti.

Miller Irak'ta terörle mücadele ve istihbarat için gerekli platformları bulundurmaya devam edeceklerini kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Asker, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, Irak ve Afganistan'daki asker sayılarını 2 bin 500'e düşürdü - Son Dakika


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