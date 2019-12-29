ABD Irak ve Suriye'de Ketaib Hizbullah'a ait hedefleri vurdu - Son Dakika
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ABD Irak ve Suriye'de Ketaib Hizbullah'a ait hedefleri vurdu

6 saat önce

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'a yakınlığıyla bilinen Ketaib Hizbullah (KH) örgütüne ait Irak ve Suriye'deki 5 hedefi vurduğunu duyurdu.

ABD Irak ve Suriye'de Ketaib Hizbullah'a ait hedefleri vurdu, System.String[]

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'a yakınlığıyla bilinen Ketaib Hizbullah (KH) örgütüne ait Irak ve Suriye'deki 5 hedefi vurduğunu duyurdu.

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Jonathan Hoffman, yapılan hava saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

KH örgütünün Irak'taki Doğal Kararlılık Operasyonları Birleşik Görev Gücü'nün (CJTF-OIR) bulunduğu üslere düzenlediği saldırıya misilleme yaptıklarını belirten Hoffman, şu ifadeleri kullandı:

"ABD kuvvetleri, Irak ve Suriye'deki beş KH tesisine karşı, örgütün saldırı düzenleme yeteneğini azaltacak hassas savunma saldırıları gerçekleştirdi. Bu tesisler arasında, silah depoları ve KH'nin OIR koalisyon güçlerine saldırı planlamak ve yürütmek için kullandığı komuta ve kontrol merkezleri de vardı."

KH örgütü, Irak'ın Kerkük bölgesinde bulunan koalisyon güçlerine ait bir üsse saldırmış, atılan 30'un üzerinde roket sonucunda bir Amerikan vatandaşı hayatını kaybederken, dört Amerikan askerinin yanı sıra iki Irak askeri de yaralanmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:40 Kaynak: AA
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