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'ABD Irak yönetimini Merkez Bankası rezervleriyle tehdit etti' iddiası
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) ülkedeki askerlerini çekmesini isteyen Irak yönetimini, New York Federal Bankasındaki hesaplarına erişimi kaybetme riski ile tehdit ettiği ifade edildi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ülkedeki askerlerini çekmesini isteyen Irak yönetimini, New York Federal Bankasındaki hesaplarına erişimi kaybetme riski ile tehdit ettiği ifade edildi.
The Wall Street Journal'da yer alan haberde, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta öldürülmesinden sonra ABD askerlerinin Irak'tan ayrılmasını gündeme getiren Irak yönetiminin hafta içi ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından "uyarıldığı" belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 07:07
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