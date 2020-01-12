'ABD Irak yönetimini Merkez Bankası rezervleriyle tehdit etti' iddiası - Son Dakika
Son Dakika Dünya 'ABD Irak yönetimini Merkez Bankası rezervleriyle tehdit etti' iddiası - Son Dakika Dünya

'ABD Irak yönetimini Merkez Bankası rezervleriyle tehdit etti' iddiası

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) ülkedeki askerlerini çekmesini isteyen Irak yönetimini, New York Federal Bankasındaki hesaplarına erişimi kaybetme riski ile tehdit ettiği ifade edildi.

'ABD Irak yönetimini Merkez Bankası rezervleriyle tehdit etti' iddiası, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ülkedeki askerlerini çekmesini isteyen Irak yönetimini, New York Federal Bankasındaki hesaplarına erişimi kaybetme riski ile tehdit ettiği ifade edildi.


The Wall Street Journal'da yer alan haberde, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta öldürülmesinden sonra ABD askerlerinin Irak'tan ayrılmasını gündeme getiren Irak yönetiminin hafta içi ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından "uyarıldığı" belirtildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, New York, Irak, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 07:07 
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